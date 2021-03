Lähiriikide koroonaülevaade: Soomes tuvastati ööpäevaga 791 nakatunut, Leedus 724 ja Lätis 602 

Läti

Lätis tuvastati ööpäevaga 602 positiivset koroonatesti. Viiruse tõttu suri viimase ööpäevaga viis inimest. Lätis on 100 716 koroonadiagnoosi saanud inimest. Viiruse tõttu on surnud 1872 inimest. Viimase nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 371.03.

Soome

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 791 positiivset haigusjuhtumit. Alates pandeemia algusest on Soomes leidnud kinnitust 75 545 inimese nakatumine koroonaviirusse. Viiruse tõttu on surnud 817 inimest. Nakatumisnäit Soomes on 100 000 inimese kohta 172.86.

Leedu