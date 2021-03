Politsei tegi kindlaks Nõmmel 13aastast tüdrukut rünnanud poisid 

Politsei teavitab, et tänu vihjele tuvastasime eile õhtul kolm kõnealust poissi. Poisid viidi koju, nende vanematega suheldi ja neile sai määratud vanemate poolt koduarest. Järgmisel nädalal kutsutakse nad ka politseijaoskonda vestlusele. Praegu on teada ka ülejäänud kolm poissi.

Kõik kuus on alaealised. Eilse jooksul saime täiendavaid kaebusi ja vihjeid selle seltskonna käitumise kohta. Poistega tegeleb edasi noorsoopolitsei, et ühes vanematega leida tõhus viis poiste käitumist mõjutada. Sellesse kaasatakse kindlasti ka kohalik omavalitsus.

"Nad lükkasid mu tütre pikali maha ja tagusid teda jalgade ja kurikalaadsete kaigastega. Uskumatu on see, et keegi möödakäijatest ei läinud appi või kaklust lahutama! Politseisse on avaldus tehtud ja ka ütlused on võetud," selgitas ta.