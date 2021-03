Kuperjanovi jalaväepataljonis läbiviidud laustestimine andis 56 positiivset tulemust, haiged viiakse isolatsiooni riigi teise otsa Paldiskisse 

Kuperjanovi jalaväepataljoni ühismeedia lehel teatati reedel, et kümme nende parameedikut on abis Lääne-Tallinna Keskhaigla COVID-osakondades ja erakorralise meditsiini osakonnas, usus, et suure pinge all olevatele tervishoiutöötajatele on nendest abikätest kasu.