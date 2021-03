Tumeveebis müüakse võltsitud vaktsiinikaarte kopsakate summade eest 

Check Point Software ettevõtte turvateadlased ütlesid, et on avastanud erinevate kaubamärkide Covid-19 vaktsiinide müümist. Näiteks AstraZeneca ja Johnson & Johnson vaktsiine müüakse 1000 dollari eest. Samuti on müüdud 20 vaktsiinitunnistust 200 dollari eest, vahendab CNN .

Ei ole teada, kas vaktsiinid on ehtsad, kuid pakendipiltidelt ja tervisetõenditelt näivad need olevat seaduslikud. Vaktsiinitunnistuste tõendeid tehakse vastavalt tellimusele. Ostja annab sertifikaadil soovitud nime ja kuupäevad ning müüja vormistab autentset kaarti meenutava tõendi. 25 dollari eest müüakse ka Covid-19 testi negatiivseid tulemusi.

Kontrollpunkti pressiesindaja ütles, et ettevõtte hinnangul on müüjad võimelised võltsitud vaktsineerimiskaarte müüma tuhandetele, kui mitte kümnete tuhandetele.

ABI Researchi küberturvalisuse ekspert Micheli Menting arvab, et vaktsiinikaartide ja digitaalsete tõendite ümber toimuvad ebaseaduslikud turud on vältimatud. "Kõigil pole vaktsiinile ligipääsu. Paljudes riikides on kasutuselevõtt aeglane ning inimesed on tüdinenud sulgemisest ja komandanditundidest," ütles Micheli Menting.