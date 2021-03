KESKERAKONNAL JÄLLE JAMA MAJAS: politsei alustas väärteomenetlust Põhja-Tallinna linnaosa bussi kasutamise kohta 

Sotsiaaldemokraatide Joosep Vimma ja Jaak Juske sõnul on tegu Keskerakonnale omase korruptiivse teoga, mis oma olemuselt sarnaneb Mailis Repsi kohvimasina kaasusele, mida käsitleti samuti kui väärtegu.



Juske sõnul ei ole korruptsioonil linnavalitsuses kohta. "Linna vara ei ole partei vara. Järvelaid ja tema jüngrid kasutasid aga linnale kuuluvat bussi Keskerakonna poliitkampaania korraldamiseks. Linnapeal tuleb lõpetada venitamine ja korruptiivselt käitunud keskerakondlased vallandada."



Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluvad Põhja-Tallinna linnaosakogu liige Joosep Vimm ja jurist Kirill Klaus esitasid 17. märtsil Õhtulehes avaldatud loole tuginedes politseile süüteoteate, kus nad palusid õiguskaitseorganeid kontrollida, kas artiklis toodud asjaolud sisaldavad karistusseadustiku mõne ametialase süüteo, omastamise või teise koosseisu tunnuseid.



Joosep Vimma arvates ei ole võimalik, et linnaosa vanem ei teadnud ega märganud, kui linnaosa ainsat bussi Keskerakonna telgi ja kampaaniakraami vedamiseks kasutati.



“Tundub, et keskerakondlased on kaotanud igasuguse arusaama isikliku ja avaliku vara erinevusest. Reps vedas koju ministeeriumi kohvimasina, Järvelaidi parteikampaania üritusi korraldati linnaosa bussiga - see moraalne kompass ei paista lihtsalt katki olevat, vaid puuduvat täielikult. On lubamatu, et üks seltskond meie kõigi tagant süsteemselt varastab,” ütles Vimm.