Suessi kanalis kinni istuv kaubalaev võib juba laupäeval liikuma saada 

BBC kirjutab, et kanali põhja ja kallaste süvendamiseks on palgatud kümme puksiiri. Neil on lootust laev liikuma saada kõige varasemalt Tokyo aja järgi laupäeva õhtul.

Suurbritannia laevanduskoja president John Denholm ütles BBC-le, et kui kaevurite ja puksiiridega ei õnnestu laeva liikuma saada, peavad päästemeeskonnad alustama aeglast laeva "kergendamise" protsessi, ehk lasti teisele laevale või kanalipangale viimist.

See tähendaks aga, et kohale oleks vaja tuua spetsiaalne varustus, seejuures 60 m kõrgune kraana. “Kui me alustame kauba ümberlaadimisega, siis läheb selleks ilmselt nädalaid,” ütles ta.

Kaubalaev nimega Ever Given on Suessi kanalis kinni olnud teisipäevast saadik, mistõttu peavad teised alused ümber Aafrika seilama. Seejuures on Punasel merel ummikus enam kui 200 laeva.

Reedel korraldatud laeva vabastamisoperatsioon kahjuks ei õnnestunud. Spetsiaalne süvendaja, mis suudab tunnis töödelda 2000 kuupmeetrit materjali, saabus sündmuskohale neljapäeval.

Kitsast kanalit läbib umbes 12% maailma kaubavedudest. Ever Given aga istub paigal kui jonnakas eesel ‒ või nagu kohapeal tegutseva Hollandi firma esindaja kirjeldab: nagu hiiglaslik randa uhutud vaal. Tema liigutamine näib pea võimatu missioon. Seni ei ole kaheksa puksiiri teda paigalt saanud, kaevetööd käisid laeva vööri juures.