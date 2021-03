„SUHTEMINUTID“ | Mõtteviisi muutja Kai Oja: kuidas saada aru, et lapsega on midagi valesti? 

Kai Oja on emaks kolmele pojale, vanuses 8, 10 ja 12. Ajal, mil lastel on keeruline, on väga oluline märgata, kui lapsega on midagi valesti. Kai selgitab, et tema märkab oma laste puhul muutusi, kui nad järsku ei taha enam tegeleda millegagi, mis nende jaoks varem põnev oli – näiteks sõbra juurde minna või süüa seda, mis maitseb.

Mida väiksem laps, seda rohkem nad muresid välja näitavad. “Tõsta pea ja kuulda, mida laps sulle vastab. Tihtipeale oleme nina telefonis ja vastame lihtsalt “jajah”, aga pärast isegi ei tea, mille peale sa seda ütlesime. Võta see hetk, räägi korra lapsega enne või pärast kooli. Kui sa räägid lapsega, siis sa märkad, kui ta tegelikult ei ole päris tema ise,” tõdeb ta.

Kai ise sõnab, et on oma laste pealt õppinud, et mis meie jaoks tundub väike, võib lapse jaoks olla suur mure. Näiteks toob laps märkusega päeviku, mis ehk ema jaoks polegi suur asi ning tegu on lihtsalt teatega vanematele. “Tema jaoks on see suur asi, sest keegi on võibolla rääkinud, et ei tohi märkust saada, sest see on nii hull asi,” toob ta välja.

Vahel esimese hooga küsid lapselt, kas kõik on hästi ja laps vastab, et on, aga ikka näed, et midagi kripeldab. “Mulle meeldib magama minnes veel korra voodi äärel istuda ja lapsele rääkida ehk midagi ka enda päevast. Kui lapsevanem saab aru iseendast, siis oskab ta ka lapsest aru saada. Jaga lapsega ja ole aus, siis saad ka kuulda, kuidas lapsel seisud on,” soovitab ta.

Ära mõista last hukka

Kai rõhutab, et mis muret laps ka ei kurdaks, ei tohiks teda hukka mõista. “Ütledki näiteks, et kui mina olin väike tüdruk, siis minul juhtus ka selline asi. Sain kahe, jäin spikerdamisega vahele. Lapsed näevad, et ma olen ka inimene - vahel lapsed arvavad, et isa ja ema on superkangelased,” soovitab ta lapsi julgustada, et nad räägiksid läbi iseenda. “Kui me nõuame midagi lastelt, aga ise seda ees ei tee või ei näita eeskuju, siis me ei saa ju tegelikult ka last avada või temalt midagi nõuda.”