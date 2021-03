Ringkonnakohus: Nordical tuleb tasuda Estonian Airi töötajate saamata tasud 

„Kohus jättis maakohtu otsuse jõusse. Ehk siis Nordica ja Transpordi Varahaldus on Estonian Airi üldõigusjärglased ka ringkonnakohtu arvates,“ ütles lennufirma töötajaid esindanud vandeadvokaat Kalle Kaspar Sepper Õhtulehele.

Nordic Aviation Group juhatuse esimees Erki Urva ütles, et varemalt esitatud, nendepoolsete tõendite valguses on kohtuotsus selgelt suur pettumus. “Kuna ringkonnakohtu otsus tuli täna pärastlõunal, siis pole me sellega veel detailselt tutvuda jõudnud. Oma edasised sammud otsustame lähima kolmekümne päeva jooksul,” teatas Urva. Estonian Air lõpetas tegevuse pea kuus aastat tagasi. Selleks et tagada Eesti lennuvõimekus, lõi riik uued lennufirmad. Estonian Airi 52 endist töötajat, kelle 1,5 miljoni ulatuses lisanõudeid pankrotiprotsessis ei rahuldatud, otsustasid raha nõuda sisse uutelt firmadelt, on varasemalt kirjutanud ERR.