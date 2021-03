Eesti uudised Lõputu veebivestlus: gümnaasiumide juhid igatsevad õpilaskandidaatidega vahetuid kohtumisi Asso Ladva , täna 18:50 Jaga: M

KAS SELLIST PILTI ENAM KUNAGI NÄEB? Vaid paari aasta eest nägi gümnaasiumikatsete päeva hommik Hugo Treffneri gümnaasiumi juures välja selline, mullu ja tänavu on noored kõik kodus oma ekraani taga. Foto: Aldo Luud

„Meie Treffneri gümnaasiumi tahaks maikuus kooli kandideerijaid ikka näost-näkku näha, sest kuhu jääb see inimlik vahetu suhtlemine, mille poolest Eesti koolid tugevad on. Ma tean, et sama meelt on ka teised Tartu koolid. Aga talitame targalt, esikohale seame tervise,“ ütleb Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer, kes ei tahaks uute gümnasistide valikut ainult arvutiekraani vahendusel teha.