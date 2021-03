SAMM EDASI: Uus-Meremaa hakkab nurisünnituse üle elanud vanematele tasustatud puhkust andma 

Uus-Meremaa on seega üks esimesi riiki maailmas, kes lapsevanematele sellist tuge pakub, kirjutas The New York Times. Uus-Meremaa tööandjad, nagu mõnes teiseski riigis, pakuvad tasustatud puhkust siis, kui nurisünnitus leiab aset pärast 20. rasedusnädalat. Uue seaduse kohaselt saavad seda kõik, kelle rasedus mingil hetkel katkeb. Puhkust ei saa küsida abordi tegemise järel.

"Arvan, et see annab naistele enesekindlust vajadusel tasustatud puhkust küsida, selle asemel, et stoiliselt eluga edasi minna, ehkki nad vajaksid füüsiliselt või vaimselt aega, et leinaga toime tulla," seletas seadusettepaneku teinud parlamendiliige Ginny Andersen.