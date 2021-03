Juhtkiri | Sunniga ei saa vaktsineerida 

Et sunni kasutamisest on seni hoidutud, sellest kõnelevad juhtumid nii haiglates, kus patsiente on nakatanud vaktsineerimisest keeldunud õed ja hooldajad, kui ka hooldekodudes, kus mõnel juhul on kaitsepookimisest ära öelnud suisa terve kollektiiv. Kui isegi teiste elude eest vastutamine pole olnud küllaldane argument, veenmaks töötajaid end vaktsineerida laskma, siis millised mõjutushoovad võiksid toimida töökohtadel, mille puhul pole klientidega otsesuhtlust – kui mõelda näiteks automatiseeritud teenindusjaamade, nutikassade või pleksiklaasist vaheseinte peale? Seni pole ju seadusandjagi ette näinud, et teatud alade töötajatele – nagu tervishoid ja hoolekanne – võiks vaktsineerimist kohustuslikuks teha, kuigi seda võib kaaluda.

Ent kaitsepookimise kohustuse puhul on küsimärgi all mitte ainult selle seaduslikkus, vaid ka efektiivsus – kui Olerexi esmastasandi töötajaist polnud esialgse küsitluse järgi valmis end vaktsineerima tervelt kolmveerand, siis neile meditsiinilist konsultatsiooni võimaldanud konkurendi Circle K kollektiivis on kaitsepookimisega nõus 60%. Seega näib hästi toimivat toetav suhtumine ja vajadusel nõustamine.