Nädala tipud | Päikesetõusuvalitsus lubab äikest 

Peaminister Kaja Kallase sotsiaalmeediasse postitatud hoiatus, et kui viiruse levik ei peatu, siis jääb Eesti kogu suveks lukku, mida on eri kangusastmetes korranud ka terviseameti ja teadusnõukoja esindajad, kõneleb positiivsete sõnumite nappusest. Kui vaktsineerimisrindel pole edusamme näha – salaja välja viidavad kümned miljonid doosid päästvat vaktsiini on ju terve Euroopa Liidu mure –, siis võiks rahvast hoopis meelitada lootusega ilusale suvisele ajale. Hooajaline viirus taandub kindlasti ja suvi tuleb piiranguteta, kui selle nimel pingutada.