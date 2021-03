Georg Malvius | Uus Eesti film ehk Kas armastust saab keelata? 

Mõned päevad tagasi pakkus sõber Peeter Rebane mulle erakordset võimalust – tema uue filmi „Tulilind“ eraseanssi. See on külma sõja ajal Nõukogude lennuväes hargnev liigutav armastuslugu.

Noor reamees Sergei loeb päevi väeteenistuse lõpuni. Ulja hävituslenduri Romani saabumine lennuväebaasi pöörab aga tema elu pea peale. Uudishimust tiivustatuna balansseerivad Sergei ja Roman armastuse ja sõpruse vahelisel õhkõrnal joonel, samal ajal tekib nende ja baasiülema sekretäri Luisa vahel ohtlik armukolmnurk. Sergei on sunnitud oma minevikuga silmitsi seisma, Romani karjäär satub ohtu ning Luisa näeb vaeva, et peret lagunemast päästa. KGB pihtide tugevnedes ning kõikenägeva Nõukogude režiimi pilgu all järjest suuremasse ummikusse jõudes riskivad nad oma vabaduse ja eluga.

See tõestisündinud lool põhinev film on muljetavaldav ja hästi lavastatud. Kahe mehe ja ühe naise elu ja armastuse lugu rullub aeglaselt lahti, seda jutustatakse pieteeditundega ja põnevalt. See toimus ajal, kui homoseksuaalsust peeti kuriteoks. Paraku hakkavad nüüdsel ajal Vene ühiskonnas minevik ja olevik teineteisele lähenema, sest Venemaal samasooliste liite ei tunnustata.