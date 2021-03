Seisukoht | Kinnisvara ostes tuleb olla hoolas 

Neist on küll kahju, kuid hiljem võinuksid perekonda tabada teised probleemid. Kui naaber poleks ostueesõigust kasutanud, siis oleks kaasomandis oleva maja puhul pidanud tulevikus võib-olla rinda pistma sellega, et kellegi asjad võtavad kamorkas liiga palju ruumi, keegi ei niitnud muru, keegi tahab maja üle värvida, kuid teised on vastu ja nõnda edasi. Nii et võib-olla on see hea, et nad pääsesid. Küllap leiavad endale peagi uue ja sobivama kodu.