Armudraama, ohtralt viina ja surnuks pekstud mees. Varem topeltmõrvas süüdimõistetu: „Minust jäi ta maha elusalt!“ 

Tallinnas Mustamäel elanud Rainari ja tema elukaaslase Vivei-Viia kooselu oli jõudnud kesta napilt pool aastat, kui puhkes suur tüli. Rainar pettis oma kallist kaasat teise naisega. Juhtunust häiritud Vivei-Viia kutsus peretüli lahendama varem topeltmõrvas süüdi mõistetud Esko Edasi, et too petvat kaasat „vaimselt raputaks“. Läks aga nii, et Esko on nüüd kohtupingis, süüdistatuna Rainari mõrvas, ning ainus pealtnägija Vivei-Viia oli juhtunu üksikasjade mäletamiseks enda sõnul liiga purjus.