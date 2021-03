Eesti uudised KUI LAPS EI TAHA ENAM ELADA: „Me justkui aktsepteerime, kui peres väärkoheldakse kõige nõrgemaid. See ei tohiks nii olla.“ Helen Mihelson , täna 09:02 Jaga: M

Viimastel nädalatel on päevavalgele tulnud mitu sünget saladust. Foto: Karin Kaljuläte / Ekspress Meedia

Viimased nädalad on päevavalgele toonud mitu aastaid varjus püsinud sünget saladust, mille keskmes on seksuaalselt väärkoheldud laps. „Me peame vägivalla ja väärkohtlemise suhtes olema palju resoluutsemad. Mulle tundub, et sellest jääb Eestis puudu,“ tõdeb Ohvriabi juht Jako Salla.