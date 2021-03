14POLEOKEI | Sisulooja Sidni Tomson laidab meeste nilbusi: kuulsin, et kõlbaksin juba naiseks, aga pean veel tissi kasvatama. Olin vaid 14aastane... 

Sidni Tomson räägib, et ta on vanemate meeste nilbete kommentaaridega nii ära harjunud, et praegu, 21aastasena ei saa isegi aru, kui käitutakse rõvedalt või valesti puudutatakse. „Noorena kuulsin peaaegu igal nädalal vanematelt meestelt, kuidas nad ei jõua ära oodata, kui vanemaks saan, et mind naiseks võtta. Samuti on jäänud meelde, kuidas mulle 14aastasena öeldi, et muidu kõlbaksin juba naiseks küll, aga pean veel veidi tissi kasvatama... Ilmselgelt oli mul väga ebamugav sellist juttu kuulata, aga nii kurb, kui see ka pole, siis mingil hetkel harjub sellega ära. Alles hiljuti oli mul väga ebamugav kogemus vanema meesterahvaga, kes mind liiga palju käppis ja näppis. Ma ise ei saanud arugi, kui vastik see tegelikult oli, kuni sõbranna mulle ütles, et see, kuidas see mees mind puudutas, polnud okei.“