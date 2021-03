14POLEOKEI | 14aastane suunamudija Marie-Liset Tauts: vanemad mehed on mulle saatnud pilte oma suguelunditest ja teinud nilbeid märkusi 

Marie-Liset arvab, et seksuaaltervisest rääkimine on äärmiselt vajalik. Ta loodab, et igal noorel on vähemalt keegi lähedane inimene, kellele oma hirmudest rääkida. „Kas mōni sõber, ema või kasvõi õpetaja – keegi, kes vajadusel suudaks toetada,“ sõnab ta. „Sellest teemast rääkimine ei tohiks olla piinlik. Tuleb aru saada, et kui ei räägi, ei saa ka keegi aidata.“ Tema sõnul tuleks seksuaalse ahistamise korral kindlasti teavitada ka vastavaid asutusi.