KEERDUS PUUD JA KADUMISED: kõheda Rumeenia metsa ümber ringleb palju veidraid lugusid 

Ehkki paigaga on seotud mitmed kõhedusttekitavad lood ja legendid, tekitab Hoia metsas hirmujudinaid pelgalt sealne taimestik. Puud ei kasva otse üles, vaid painduvad ja väänduvad spiraalidena – otsekui sirutaksid jäsemeid, et metsa läbivaid inimesi puudutada. Teadlased on käinud metsas puude kasvumustreid uurimas, ent pole siiani täpselt üksmeelele jõudnud, miks kasvavad sealsed taimed nii ebakorrapäraselt. Metsas on veel üks looduslik nähtus, mida peetakse keerdus puudest veelgi kummalisemaks.