ÜLESKUTSE | PALUN RÄÄGI OMA LUGU ÄRA! Indrek Kaing: meid, keda lapsena seksuaalselt kuritarvitati, on liiga palju! 

Mu esimene šokk oli muidugi see, et endast on teada andnud juba kolm sama treeneri ohvrit. Viimase lugu hõlmab aga veel kahte poissi, seega sisuliselt on meid juba kuus.

Sain teada, et minu lugu polegi neist kõige koledam. See teadmine ei olnud kuidagi lohutav, vaid üdini tülgastav. Mina sain kinnituse, et mu koledad mälupildid ei peta mind. Nemad said seda kõike läbi meenutuste uuesti kogeda, sest treeneri sõnad ja veenmismeetodid, kõik olid samad. See oli lihtne, laste peal läbi mängitud ja kindla peale toimiv stsenaarium.

Seda, et mu sõprade seas võiks neid lugusid samuti olla, oskasin vaid karta. See hirm sai reaalsuseks. Meid on liiga palju. Eks te ise avate oma lood, kui seda otsustate, aga teadke, et me oleme üksteisele olemas. Aitäh, et julgesite mulle rääkida.

Lugesin enda loo järgselt Delfi sporditoimetuse iseseisva uurimustöö tulemust, kus väidetavasti oli leitud tolle treeneri endine kolleeg. Ta kirjeldab, et sellest oldi teadlikud ja siis justkui kihutati treener sealt klubist minema ning "hoitakse ise silma peal".

Ja siis veel, vabandust, aga kogu saagat pisendav väide, et tol ajal "Politsei alles ehitas end üles ning ametivõimudel oli tähtsamaidki probleeme" on äärmiselt ebaõnnestunud vastutuse endalt suunamine ega sobi täiskasvanud adekvaatse inimese jutuks. Me saame ju kõik aru, et politsei ja seadused olid olemas. Me saame ju kõik aru, et organisatsiooni juhtkond vastutab organisatsiooni eest solidaarselt, alati.

Me saame ju aru, et kuriteost mitteteatamine on kuriteole kaasa aitamine ja sisuliselt selles osalemine. Mitte keegi ei ole andnud teile õigust asuda iseseisvalt kohtumõistjaks. Nagu mina ei tohi avaldada nimesid, ei ole teil omakorda õigust kuriteost teatamata jätta. Ise olete veel lastega töötavad inimesed ja organisatsioon. Häbi teile!