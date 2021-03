Tammo Otsasoo | Kuidas ennetada oma vara kaotamist internetipetturitele? 

Meediapädevuse nädalal tõstame teemat taas esile, sest lisaks meedia- ja infokirjaoskusele keskendutakse ka digitaalsele jalajäljele ning interneti- ja sotsiaalmeedia võimalustele ja ohtudele. Just nende teadvustamine aitab pettuse ohvriks langemist vältida.

Hoolimata teema aktuaalsusest tuleb järjepidevalt teateid uutmoodi skeemide ning paraku ka petturitele kaotatud summade kohta. Internetipettuste äratundmisele ja oma vara kaitsmisele aitab kaasa teadlikkus enimlevinud skeemidest, kuid ka tähelepanelikkus ja oskus tuvastada võltsitud veebilehekülgi, e-kirju ja sotsiaalmeediakontosid.

Vaevalt möödub nädal, kui saame pangana taas hoiatada kliente uue petukirjade või -kõnede laine eest – ikka palutakse kiiresti sisse logida, et „makse tagastada“ või „andmed kinnitada“. Õnneks näeme, et on aina rohkem inimesi, kes meid teavitavad ja pettustest hoiduvad, kuid peame siiski tegema järjepidevalt teavitustööd selle nimel, et aina kasvava internetikasutajate hulgaga kasvaks ka teadlikkus seal varitsevatest ohtudest.

Pettuse ohver võib olla nii ärijuht, üliõpilane kui ka pensionär

Rakenduste ja veebiplatvormide maailm muutub aina kirjumaks ning mugavaid digitaalseid võimalusi tekib aina juurde. Vähem pöörame tähelepanu aga sellele, mis toimub ahela teises otsas ehk meie teadmistele, kuidas enda andmeid ja seadmeid kaitsta ning pettusi edukalt ära tunda. Petturite tekstid on aina soravamad, e-posti aadressid ehedamad, võltslehtede disain äravahetamiseni sarnane originaalile.

Internetipettuste lugusid kuuldes võib tekkida mõte, et ise küll sellise asja ohvriks ei langeks – siililegi selge, kuidas petukirja vältida või et telefonitsi pakutud tulus investeerimispakkumine on hoopis röövellik skeem rahast ilmajäämiseks.

Paraku ei saa pettuste ohvriks langejaid siduda ühise nimetaja järgi ei hariduse, vanuse ega ühiskondliku positsiooni põhjal. Petturite lõksudesse langevad nii üliõpilased, ärijuhid, pensionärid kui ka kõrgkoolide õppejõud. Määravaks saab hoopis teadlikkus digitaalses maailmas varitsevatest ohtudest ja oskusest oma andmeid kaitsta, sest enamike skeemide puhul on eesmärk saada kätte just andmed (isikuandmed, isiku tuvastamisvahendi paroolid).