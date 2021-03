Kristjan Lepik | Mida teha II pensionisamba rahaga – kartulite näitel  

Sa väljud pensionisüsteemist. Kartulite võrdluses tähendab see seda, et pead ostma oma kolmekümne aasta kartulivaru korraga ära. No selline korralik veoauto kastitäis. Eeldab üsna suurt keldrit ning ka seda, et järgmisel aastal istutad ise mugulad maha ja tegeled saagi kasvatamisega. Sügisel võtad üles ja jälle ladustad. No eks Oru Pearu sai sellega hakkama ja saad ilmselt sina ka, aga kui ma nüüd panuseid peaks tegema, siis on sul 25. aastaks kõik kartulid otsas ning nälg on majas. Eks siis on taas ilmselt riik süüdi. Aga no samas, praegu on sul lahedalt palju kartuleid. Tulumaksu pead küll ka maksma, 20% kartulitest võtab riik kohe ära.