Eesti uudised KUTSIKAPÕUD! „Pole vaja tulla, koeri enam pole!“ Kristiina Tilk , täna 20:23 Jaga: M

KESINE VALIK: Koroona-aasta on suurendanud inimeste huvi tõukoerte vastu, mistõttu võivad sobiva tõu otsingud kujuneda arvatust keerulisemaks ja kesta tavapärasest kauem, sest valik kutsikaturul on kesine. Foto: Vidapress

Koroonaajal perre koera otsima hakanud inimesed eeldasid, et lemmiku otsing on umbes sama kerge kui poest panni ostmine – valid välja, maksad raha ja oledki loomaomanik. Tegelikult on see sama närvesööv, kui minna tund aega enne pulmi poodi, leidmaks sealt endale parajas suuruses ülikond. „Koeri lihtsalt ei ole!“ kuuleb otsija.