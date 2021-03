Eesti uudised Kõige nunnum hädaline: peadpidi auku kinni jäänud kass Paksu praavitab end pööningul Asso Ladva , täna 19:07 Jaga: M

GALERII

PÜHADE PÜSS! Sugugi mitte tüse kass Paksu suutis end suruda kümnesentimeetrisesse auku. Foto: Päästeamet

„Olin kodus diivani peal, tegin oma arvutitööd ja kuulen, et üleval lae peal käib mingi tümin. Läksin õue vaatama – praegu kodukontoris olles ei saa teinekord tundide kaupa õue. Vaatan trepi pealt, et mis seal räästa all on. Astun lähemale ja sa pühade püss – kass!“ räägib Pajusis elav Ellen, kuidas ta leidis oma hätta sattunud kiisu. Päästeametnikud kangutasid õnnetu looma päästmiseks paar lauda lahti.