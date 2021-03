Juhtkiri | Taavi Aas lajatab elektrimaksuga 

Kogu võlu lahtub aga hoobilt, kui ilmneb, et 70 suurettevõtte hiigelsoodustus tuleks hoopis tavatarbija arvelt. Keskerakond on Vabaduse platsil jaganud talvekartuleid ja küttepuid ning nende valimisloosungiks on olnud „Meiega võidad!“. Kuid nüüd tahab riigikontrolli kriitika kiuste äsja jälle kirglikult ühistransporti kaitsnud Taavi Aas ajada käe tavatarbija taskusse. Aasa plaan suurendaks tädi Maali taastuvenergiatasu ligi 40 protsendi võrra. Kui riigi sihiks on välisinvesteeringute Eestisse meelitamine, siis on maotu teha seda tavainimese ja väikeettevõtluse maksukoormust tõstes.