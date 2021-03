Soome valitsus plaanib mõnes piirkonnas väljas liikumist lubada ainult teatud juhtudel 

Peaminister Sanna Marini büroo avaldas kolmapäeval nimekirja (vt allpool) eranditest, mille korral võib väljas käia. Valitsuse ettepanek puudutab Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniaise ja Turu linna, mis on Soome koroonapandeemia epitsentrid. Piirangutega on valitsusel kiire, kuid kõigepealt peab Eduskunta need heaks kiitma. Vastav otsus peaks sealt tulema reedel. Mitte kõik Soome poliitikud, ka valitsusparteide liikmed, ei ole piirangute kehtestamisel üksmeelel. Näiteks erakond Vasakliit leiab, et kõigepealt tuleks sulgeda ärid ja ehitusplatsid ning reklaamida rohkem kodutöö võimalust. Põlissoomlased tahaksid aga hoopis piirid sulgeda.