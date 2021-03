Boris Johnsoni plaan: minge pubisse, aga võtke tõend kaasa! 

„Pubipidajad ei ole paraku sellise ettepanekuga rahul,“ sõnas ekspoliitik, Briti pubiorganisatsiooni juht Greg Mullholland Sky Newsile. Nimelt panevat see liiga suure vastutuskoorma baarmeni õlule, kes peab hindama sertifikaadi ehtsust. Pealegi on asjalood sellised, et kuigi Suurbritannias käib hoogne vaktsineerimine – britid on selles suhtes maailma kiireimate seas –, läheb kindlasti veel aega, kuni vaktsiinid jõuavad baaride peamiste leivaisade, noorteni. Päris täismaja ei saa seega tulla. Nii mõnigi nimetab Boris Johnsoni plaani ajuvabaks või lausa diskrimineerivaks.

Plaan võib tulevikus hõlmata ka neid, kes esitavad baarileti juures tõendi, et on viiruse läbi põdenud, või siis on neile hiljuti tehtud koroonatest osutunud negatiivseks. Sobiks seegi, kui neil on olemas antikehade proovi tulemus. BBCga rääkinud baariomaniku meelest on selline meede neile lõppkokkuvõttes siiski kahjulik. Samuti muretseb ta võimalike konfliktide pärast, mis võivad mõnelt pahuralt kliendilt tõendit nõudes tekkida.

„Minu meelest on õige saata sellised inimesed, kes käituvad halvasti või on juua täis, uksest välja. See on meil niigi juba seaduses kirjas,“ sõnas ta. „Aga kui saadame inimesi välja selle eest, kes nad on, või mida nad pole teinud, see on hoopis teine küsimus. See puudutab juba diskrimineerimist, isikuvabadust ja sellises olukorras ka isikuandmete kaitset.“