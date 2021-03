Politsei otsib Tartumaal kadunud 52aastast Avot 

Lähedased suhtlesid mehega viimati möödunud laupäeval, 20. märtsil, mil mees kodust lahkus. Sest ajast on teadmata, kus mees liigub või kelle juures aega veedab. Mehe elukoha kontrollimisel tuvastati, et kodust lahkudes jättis ta maha nii oma dokumendid kui ka võtmed, kuid telefon on mehega ühes. Paraku ei vasta mees aga kõnedele, et temalt endalt vahetult uurida, kas temaga on kõik korras.