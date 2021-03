Kommentaar Mart Soidro | Jüri Ratas - kurikaelte juht või moraalne majakas? Mart Soidro, literaat , täna 15:04 Jaga: M

Kui Jüri Ratas 14. jaanuari hommikul oli viinud president Kersti Kaljulaidile tagasiastumispalve ja teatas, et see on uus tase eesti poliitikas, teritasin kõrvu. Kas tõesti on saanud Edgar Savisaare mantlipärijast üle öö meie moraalne majakas? Mõistab oma eksisamme ja valearvestust nii koalitsiooni moodustamisel kui ka erakonna juhtimisel?