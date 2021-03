FOTOD | Siilid, karahvinid, mängukaardid: mänguasjamuuseum näitab akendel töötajate kogumiskirge 

Mänguasjamuuseumi juurde kuuluva Teatri kodu Toomemäe poolsed aknad on just parajal kõrgusel, nii et väljapandule saab täitsa ninapidi juurde astuda. Alumine servalaud sobib toetamiseks väiksematele tegelastele, nii saavad näitust päris lähedalt uudistada ka lapsed.

„Eelmisel kevadel esimese sulgemise ajal tegime aknanäituse ja see oli väga popp,“ räägib Pärnits. „Ikka liikusid linna peal ja kui muuseumi poole tulid, siis peaaegu alati oli keegi akende juures seismas.“

Juba selline väike kooslus nagu mänguasjamuuseumi töötajad näitab, kui erinevad võivad olla kollektsioonid ja kogutavad esemed. Muuseumi koordinaator Katrin hakkas alles hiljuti koguma siile ja nüüdseks on ta ise hankinud või on talle kingitud arvukalt eri vormis ja eri suurusega siile, isegi siiliga kell. Muuseumi väärikad prouad Küllike ja Margit koguvad karahvine ja mängukaarte. Margiti mängukaartide kogust pandi mõni aasta tagasi omaette näitus kokku ja Pärnitsa sõnul võttis see enda alla terve muuseumi esimese korruse.

Pärnits tunneb heameelt selle üle, et kõik leidsid ikka oma lapsepõlve pildid üles. Nii mitmedki püüdsid algul end vabandada sellega, et ei mäleta kus vanad albumid on või on need hoopis vanemate juures.