Kuidas aidata noorel edasiõppimise valikuid teha? 

Otsustada on lihtsam kui tunned oma huvisid ja võimeid.

Sageli peetakse esimeseks või isegi ainukeseks valikuks jätkata õpinguid gümnaasiumis. Keskhariduse omandamine on kindlasti õige samm edasi. Aga ka siin on mõistlik kaaluda erinevaid alternatiive, sest gümnaasiumite õppekorralduses, õppesuundades ja valikainetes on palju erisusi. Olgu siis reaal- või humanitaarsuund, bioloogia, keeled või hoopis võimalus tegeleda robootikaga. Karjäärinõustaja Roveena Kapi sõnul on valikute langetamisel oluline mõelda noore huvide, oskuste, saavutuste ja tugevate külgede peale. „Mõnikord võib lapsevanemal olla keeruline eristada enda ambitsioone ja noore soove, kuid paraku ei saa kooli lapsevanema unistuste järgi valida. Kasvõi seetõttu, et kui koolis õpitav on noore huvidega kooskõlas, sujub õppimine kindlasti paremini ning lõpetamine on edukam."

Kui aga noore põhikooli lõpetaja silm läheb särama arvutite või programmeerimise peale, siis on IT-akadeemia gümnaasiumile parim alternatiiv. IT-akadeemia programm kestab neli aastat ja selle saab läbida näiteks Tartu Kutsehariduskeskuses. Gümnaasiumist pikema õppeaja sees on arvestatavas mahus IT-eriala aineid ning kooli lõpus on vaja teha nii riigieksamid kui ka eriala kutseeksam. „IT-akadeemia tugevuseks on kindlasti see, et lõpetajal on eelised kõrgkooli sisseastumisel, samuti ootavad oskustega praktikuid tööle IT-sektori ettevõtted. Kindlasti soovitan IT-akadeemiat ka neidudele,“ lisab ta.

Praktiliste erialade vahel valides mõtle oma hobidele ja tugevustele.

Kindlasti on tänaste põhikooli lõpetajate seas ka neid, kel praktiliste ülesannete lahendamine ja oma käega nokitsemine sobib paremini kui teooriatunnid. Oskuste maailm on aga veelgi laiem ning kutsekoolides on kümneid erialasid, mille vahel valida. Kuidas siis see sobivaim välja raalida? Roveena Kapp soovitab noorel otsida vastuseid järgmistele küsimustele:

- Mida mulle teha meeldib? Milline minu praegustest hobidest ja oskustest võiks viia tuleviku elukutseni?

- Kas ma tunnen end hästi iseseisvalt töötades või on minu jaoks oluline suhtlemine ja koostöö teiste inimestega?