VIDEO | TUNNUSTAMATA KORVPALLITALENDID? Omniva töötajad käituvad pakkidega õige kummaliselt 

Selgelt on näha, et ega töötajaid eriti ei huvita, mis pakkide sees on. Kuller viskab saadetised autosse, justkui ta oleks korvpallur ja söödaks palli oma meeskonnakaaslasele. Ühel korral aga ei õnnestu töötajal „palli korvi“ saada ja pakk kukkub maha. Kuller tõstab selle maast ja viskab pagasiruumi.

Omniva klienditeenindus on TikTokis ja Facebookis jagatud pakiloopimisvideoga kursis. Kui küsida Omnivalt selle kohta Facebooki vestluses kommentaari, saabub kahetsev vastus. „Meil on väga kahju, et üks meie kulleritest klientide pakkidega niimoodi käitus. See on vastupidi kõikidele kehtestatud juhenditele ja reeglitele ning sellele ei ole mingit õigustust,“ vastas Omniva töötaja. „Juhtumis osalenud töötajate osas on rakendatud karme meetmeid ning ka teised kullerid mõistavad selle täielikult hukka. Palume vabandust oma töötaja käitumise pärast. Kinnitame, et meie soov on käsitleda kõiki klientide pakke ja kirju hoolsalt ning enamik meie töötajaid igapäevaselt nii teebki.“