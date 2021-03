3 viisi, kuidas nahk kevadel taas särama lüüa 

Palmer’si isepruunistajate plussiks on ka see, et neil pole tugevat isepruunistujatele omast lõhna. Välja toodud tooted on mõeldud järk-järgult pruunistumiseks ega anna ühekorraga liiga pruuni jumet – nii ei pea muretsema rantide pärast.

Hellita oma jalgu. Kuna suvisel ajal eelistame lahtiseid jalanõusid, hoolitseme jalgade eest ka märksa rohkem. Peagi on saabumas sandaalide kandmise periood, nii et on aeg jalgu hoolsamalt kreemitada. Jalatoodete puhul on hea enne niisutamist kasutada koorijat, et surnud naharakud ning kuivem ja tugevam nahk kandadelt eemaldada. Niiviisi tagad selle, et niisutaja saaks ilusti nahka imenduda.