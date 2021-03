Kallas: kui me nakatumist alla ei saa, ei saa me ka piiranguid leevendada

Kaja Kallas tõdes, et põhiline teema,milelga valitsus tegeleb, on Covi-19 kriis. millel on kolm erinevat rinnet. "Esiteks, et meie meditsiinisüsteem peaks vastu. Teine rinne puudutab piiranguid. Enamik inimesid peavad neist kinni ja liikumine on vähenud, kuid nakatumiskordaja on endiselt üle ühe. Kui iga päev lisandub ca 1500 inimest, siis koormus meditsiinisüsteemile niipea vähemaks ei lähe. Kui me numbreid alla ei saa, siis piirangud ei vähene," ütles Kallas, et eesmärk on viia päevane nakatunute arv alla 500.