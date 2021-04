Tee oma kodune elu mõnusaks: hästi planeeritud aed ja väliköök on suvisel ajal parim koht, kus aega veeta! 

Klinkersillutuskivid on hinnaklassilt kallimad kui betoonist valmistatud tänavakivid, kuid siinkohal tasub arvestada sellega, et kui värvitud toodetel kulub ja pigmenteeritud tootel pleegib värv tuhmiks umbes 3–5 aastaga, siis klinkersillutuskivi on kõrgel temperatuuril põletamise tulemusel UV- ja kulumiskindel. See tähendab, et nende värvid on püsivad. Väikese veeimavusega ning väga vastupidavana taluvad klinkersillutuskivid nii karme ilmastikumõjusid kui ka suurt mehaanilist koormust. Seega on nende kasutusiga praktiliselt lõpmatu.