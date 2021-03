Just nüüd on õige aeg alustada suveks kavandatud katuseremondi eeltöödega! 

Nii kortermajade kui ka kõigi teiste objektide ehitamisel on viimasel kümnendil kerkinud oluliseks märksõnaks energiatõhusus, sest kütte hind on aastakümnete tagusega võrreldes palju tõusnud. See on seadnud rangemad normid ka lamekatuste soojustusmaterjalidele. Üheks uuemaks lamekatuste soojustuslahenduseks on lamellvilla kasutamine, mis paigaldatakse seni harjumuspäraselt horisontaalselt paigaldatavate villaplaatide asemel hoopis vertikaalselt.



OÜ Evari Ehitus on 1991. aastal loodud ettevõte, millest on tänaseks kujunenud Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on uute lamekatuste ehitamine, soojustamine ning olemasolevate lamekatuste parandamine, remontimine, renoveerimine, rekonstrueerimine. Samuti tehakse lamekatustele ülevaatust, hooldust ja hüdroisolatsioonitöid. OÜ Evari Ehitus teeb koostööd kõigi Eesti suuremate ehitusettevõtetega ning nende klientideks on nii kinnisvara arendajad, ärikinnisvara omanikud, korteriühistud kui ka eramajade omanikud.



Lamekatuste ehitamine nõuab erialaseid teadmisi ja pikaajalisi kogemusi. Oma ala professionaalide abi kasutades hoiad kokku aega, vahendeid ja saate katusele kindla garantii!