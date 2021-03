Eriali asutajaliige tahab kohtus kautsjoni vastu vabadusse pääseda 

Mullu 11. novembri hilisõhtul otsustas Harju maakohus jätta prokuröri taotluse kahtlustatava Ilya Dyagelevi vahistamiseks rahuldamata ja vabastas ta kinnipidamiselt kohtusaalist. Prokuratuur esitas määruskaebuse ja ringkonnakohus nõustus 3. detsembril Ilya Dyagelevi vahistamiega. „Vaatamata vahistamisele nõustus ringkonnakohus kaitsjaga oma määruses, et omastamise kahtlustuses puudub omastamise keskne või isegi peamine koosseisu tunnus – kas võõra vara enda või kolmandate isikute kasuks pööramine oli just ebaseaduslik“, „ selgitas Ilya Dyagelevi kaitsja advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Dmitri Teplõhh. Kokkuvõttes resümeeris ringkonnakohus, et ei ole võimalik jaatada omastamise koosseisule vastava põhjendatud kuriteokahtluse olemasolu. Teplõhhi sõnul, kes kaitseb Ilya Dyagelevit seoses HLÜ-ga ERIAL investeerimiskelmusega, omastamisega suures ulatuses ja altkäemaksu andmisega kriminaalmenetluses, on tänaseks olukord oluliselt muutunud ja esinevad selged põhjused, miks vahistamist tuleb tema arvates asendada kautsjoniga. Teplõhh rõhutas, et 3. märtsil on HLÜ ERIALi suhtes algatatud saneerimismenetlus. „Saneerimisnõustaja oli määratud kohtu poolt. Saneerimisnõustaja ülesanne on kontrollida ettevõtja tehingute otstarbekust. Seega kõik tehingud tuleb teostada saneerimisnõustaja kontrolli all, kes on sõltumatu ettevõtjast ja saneerimismenetluse osalisest. Järelikult oht, isik saaks kuidagi mõjutada HLÜ ERIAL tegevust ja/või raskendab oma tegevuse kaudu HLÜ-i ERIAL olukorda, on täies ulatuses tänapäeval olematu.“

Ka puudub kaitsja arvates oht, et juba altkäemaksukuriteo kahtlustuse saanud isikuna võib Dyagelev edaspidi selle kuriteoliigiga jätkata. „Altkäemaksuandja potentsiaal panna toime uusi sarnaseid kuritegusid ammendub oluliselt, kui altkäemaksuvõtja on teenistusest vabastatud ja avalikusele on teada, et isikule on esitatud kahtlustus,“ selgitab ta. Kaitsja seisukohal on Eestis korruptsiooni tase väike. „Viimane tähendab, et ametnikke, kes potentsiaalselt on valmis altkäemaksu võtma, on vähe. See omakorda oluliselt suurendab vahele jäämise riski – ametnik, kes keeldub vastu võtma altkäemaksu peab sellest viivitamata teatama õiguskaitseorganisse,“ räägib ta. „ Seega risk jääda vahele sellises olukorras on niivõrd suur, et ainuüksi juba see hoiab isikut ära uute kuritegude toimepanemisest. Lisaks sellele ei ole eluliselt usutav, et ametnikud, kes peaksid olema valmis altkäemaksu võtma, nõustuvad ka seda reaalselt tegema isikult, kes on just vastava kahtlustuse saanud.“Vahistamine on kriminaalmenetluses tegemist kahtlustatava või süüdistatava põhiõiguste kõige intensiivsem riive ja üks vahistamise alternatiiv ongi kaitsja sõnul kautsjon.