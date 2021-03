Eesti uudised EAKATEKODUS SURNUD MEHE TÜTAR: nad lasid haigusel väga kaugele minna, enne kui kiirabi kutsusid! Arvo Uustalu , täna 20:54 Jaga: M

GALERII

MULGI HÄÄRBER: Mulgi Häärberi kahekorruseline peahoone. Hoovis on hooldekodu korralikult renoveeritud maakivist ühekorruseline maja. Foto: Aldo Luud

„Saan sellest aru, et koroonapositiivsete töötajate tõttu on rasked ajad ja töötajad on väsinud, aga vabatahtlikud pakkusid oma abi, millest loobuti,“ räägib Viljandimaal elav naine, kelle isa oli üks kolmest Halliste eakatekodu elanikust, kelle surma asjaolude uurimiseks kriminaalmenetlus algatati.