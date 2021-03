Kõikidele kodumaistele telekanalitele tehti pommiähvardused, politsei reageeris pommikoerte- ja rühmadega

“Kahetsusväärne asi: TV3 majale tehti pommiähvardus täpselt enne meie saadet. Inimesed said ilusti majast välja. Asi on väga tõsine, ma isegi ei ole kindel, kas TV3 on inimestel ees, kas telekast midagi näeb,” räägib Ostrat ühismeedias tehtud live-videos. TV3 teatas, et otsesaate asemel on eetris eilne kordussaade.

Videos on näha, kuidas kõik majas olnud inimesed mõnesaja meetri kaugusel parklas külmetavad. Kohale saabunud pommirühm ja pommikoer asusid maja läbi otsima.

Kasari sõnul juhtub selline asi esimest korda ja nii saate tiim kui külalised on šokis. "Alguses tundus, et tegemist on naljaga. Kõik külalised, kes pidid saates olema, on endiselt siin, väljas, ja külmetavad," tõdeb ta.

Kasari sõnul pidid nad koheselt evakueeruma ning midagi kaasa ei tohtinud võtta, hea, et jopegi peale sai haarata. Ostrat märgib, et ka autosse ei saa minna, kuna see on pargitud maja ette, kus on ohutsoon. "Liha jäi ka grillile..." naljatleb Ostrat ning Kasar lisab, et ju siis saavad politseikoerad selle hiljem nahka pista.