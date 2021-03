KARM NUMBER: hooldekodude elanikud võtsid enda kanda kolmandiku kõigist koroonasurmadest 

Hooldekodude töötajate puhul pole enam küsimus selles, et neil ei ole vaktsineerimise võimalust. Need, kes ei ole seda seni teinud, on vaktsiinist mingil põhjusel ise loobunud. Nii ongi hooldekodude elanikest vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 63 protsenti ja töötajatest 64 protsenti. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et töötajate vaktsineerimise osas on veel kindlasti arenguruumi. „Vaktsineerimise võimalus on neile jätkuvalt avatud. Mul on väga kahju kuulda, et on hooldekodusid, kus on otsustatud mingil põhjusel vaktsineerimisest loobuda.“ Ehkki 263 hoolekandeasutuste koroonaohvri hulgas on ka erihooldekodud psüühiliste probleemidega inimestele, on valdav osa surnutest siiski tavaliste hooldekodude kunded. Sotsiaalministeeriumi andmetel sai 2019. aastal üldhooldusteenust 8900 inimest ja kui võtta täna aluseks sama hulk, on koroonadiagnoosiga surnud kolm inimest igast sajast hooldekodu elanikust.