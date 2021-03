LAHENDAMATA MÜSTEERIUM: kapo ei suutnud Inga Raitari välikäimla plahvatuse korraldajaid tabada 

Kirjastaja Inga Raitari välikäimlasaaga on pikk ja selle vältel ei ole selgust saanud pea ükski juhtunu asjaolu. Kui varem oli lootuskiir, et kapo pikk uurimine toob majja mingi selguse, siis nüüd on kadunud ka see. Raitari välikäimla õhkamine toimus tema Võrumaal Nõnova hajaasustusega külas asuvas suvekodus millalgi 2019. aasta märtsikuus. Millal täpselt, on selgusetu, sest alaliselt keegi seal majas ei ela. „Astusin ümber elumaja nurga, eeldades, et kohe paistab kemps – aga mida polnud, oli kemmerg! Olukord oli absurdne. Sel hetkel lausa naljakas! Peldikut ei olnud! Selle asemel olid varemed,“ rääkis Raitar 2019. aasta sügisel antud intervjuus. Selleks ajaks oli uurimine kestnud juba seitse kuud, ent mingisugust selgust polnud. Küsimus, kes lasi õhku Raitari välipeldiku, levis kulutulena üle riigi. Levisid spekulatsioonid, vandenõuteeoriad ja naljad. Kurioosne lugu on naljast kaugel, seda on viimase kahe aasta jooksul korduvalt öelnud ka Raitar ise. Kodaniku aias askeldasid ju õhkijad, kes teadsid täpselt, mida nad teevad, ning ka lõhkeaine pole Eestis teadupärast tsiviilkäibes kättesaadav. Kui juhtunut kajastas ETV „Pealtnägija“, siis küsimuse all olid ka Raitari spekulatsioonid kaitseväe seotusest juhtunuga. Toona eitas kaitsevägi enda seotust Raitari välikäimla õhkimisega. Raitar on varem öelnud, et võimalik, et kaitsevägi häbeneb ja soovib seetõttu juhtunut maha vaikida.