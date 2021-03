Vanalinna restoranid-kohvikud lubavad kliente väliterrassile mõnulema. Politsei: see on vastuolus tervisekriisi nõuetega!

Ärileht kirjutab, et kohvik Kehrwieder on üks neist, kes pakub võimalust terrassil istuda. Neil on avatud ainult kaasamüük, kuid lauad ja toolid on kohviku ees väljas, sest õuealal võib viibida.

Kohviku omaniku sõnul käis teisipäeval politsei mitu korda neid kontrollimas, kuid kuna külalised olid hajutatud, ei tehtud neile märkusi. “Meil on roosikasvatamise jaoks ette nähtud vars, mis on pea kaks meetrit pikk ja sellega me politseile näitasime, et kohviku poolt on inimeste hajutamine tagatud,” kommenteeris Kehrwiederi omanik Raoul-Vello Leitham.

Põhja prefektuur kirjutab ühismeedias, et info, justkui aktsepteeriks politseinikest mõõtmisspetsialistid 2+2 kontrollimise meetodina üht roosikasvatamise pulka, ei vasta tõele ning sellega külastajate vahemaa mõõtmine ei anna õigust väliterassi avatuna hoida.

“Viimase kolme kuni viie päeva jooksul on politseinikud käinud korduvalt vanalinnas nii kõnealuses kohvikus (Kehrwieder - toim.) kui ka mujal selgitamas, et valitsuse korralduse kohaselt ei ole lubatud hoida väliterrasse avatuna. Külastajad ei tohi seal istuda ega tarbida kohvi, vett, alkoholi, toitu ja muid asju. Isegi siis, kui päike paistab, ilm on ilus ja tuul puhub. On kurb, et hoolimata mitmest vestlusest nii personali kui omanikega ei mõisteta siiski, miks on sellised reeglid kehtestatud,” tõdevad korravalvurid.

"Ennekõike on ettevõtte juht see, kes peab tegema kõik, et piiranguid täidetaks ja viirus ei saaks levida. Kui klientidele pakutakse päikse käes istumise võimalust, serveeritakse lauda plasttopsis alkoholi ning lubatakse süüa kohapeal, luuakse pigem kohvikukeskkond, mis läheb vastuollu tänases tervisekriisis kehtivate nõuetega. Politsei suhtleb kõikidel sellistel juhtudel terviseametiga, kel on õigus alustada ka menetlust,“ ütleb kesklinna jaoskonna patrulltalituse juht Taavi Kirss.