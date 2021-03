VÕLGNIK, TEGUTSE : vana võlg ei kao iseenesest kuhugi 

Täitemenetluse lõpetamiseks aegumise tõttu peab võlgnik pöörduma avaldusega kas kohtutäituri poole või kohtusse. Avalduse vorm on leitav Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja veebilehelt. Avalduse esitamine on tasuline: riigilõiv kohtusse pöördudes on 30 eurot. Kohtutäituri poolt aegumise avalduse läbivaatamine maksab 18 eurot.