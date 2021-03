Olerexi töötajad, kes vaktsineerimisest keelduvad, võivad oma töö kaotada 

"Olerex on Eesti suurima kütusemüüjana elutähtsa teenuse pakkuja, kes asjaoludest sõltumata on kohustatud olema igal juhul ja ajal avatud. Meie teenus ei saa katkeda, me ei saa kirjutada tankla uksele, et töötajad on haiged ja oleme suletud. Meie esmane huvi on kaitsta töötajaid ja kliente ning tagada elutähtsa teenuse pakkumine, me ei saa ohtu seada ei töötajaid, kliente ega teenust," kommenteeris Õhtulehele Olerexi kvaliteedi- ja teabejuht Kairi Koov.

Koovi sõnul on firma teinud seni kõik võimaliku oma töötajate ja klientide kaitseks – teenindajad kasutavad maske ja visiire, jaamades on üles seatud desovahendid ja teavitussildid ning intranetis ohutusjuhendid.

"Selleks, et saaksime tagada ettevõtte teenuse osutamise, kaitsta meie töötajaid ning kliente, on oluline, et meie inimesed saaksid vaktsineeritud. Juhul kui töötaja saab nakkuse ja käib haigusnähtudeta kolm päeva tööl, on ta viirusohtlik kogu personalile, kuna jaamades toimub meil töökorraldus tavapäraselt just kolmepäevastes töötsüklites," selgitas Koov.

Riik on pakkunud elutähtsa teenuse osutajatele võimalust vaktsineerida. Nädal tagasi saatis Olerex ettevõtte sees info välja, lisaks soovitati küsimuste korral konsulteerida perearstiga ning tutvuda vaktsineeri.ee lehel asuva teabega

Töötajatele, kes peavad füüsiliselt kohal olema, see on eelkõige klienditeenindajatele ja hooldustehnikutele, korraldati ka küsitlus, mille tulemus oli, et lausa kolmveerand esmatasandi töötajatest keeldus vaktsineerimisest.

"Postitasime see nädal teistkordse meeldetuletuse ja palve registreerida end vaktsineerimisele, kutsusime üles tegema mitte emotsionaalset vaid kaalutletud otsust," lausus Koov.