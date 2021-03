Spordiklubid kinni? Pane tehisintellekt tööle enda personaaltreenerina 

Heaks näiteks on Fitify, mis ühendab füsioteraapia ja sporditeaduste teadmised tehisintellekti ja arvutiteadustega, et pakkuda mobiilseadmete ja kantavate seadmete jaoks isikupärastatud treeningkogemust. Rakenduse suurim eelis on see, et pärast iga treeningut jõuab kasutajate tagasiside tehisintellektil töötava treenerini. Tagasisidet võetakse arvesse uute treeningute loomisel, et optimeerida trennitegijate tulemusi.

Fitify tulemused räägivad enda eest – eelmisel aastal põletasid kasutajad rakenduse abil 26 miljardit kalorit. Huawei Mobile Service äriarenduse juhi Vitali Donskoi sõnul on Fitify äpi tugevuseks suur erinevate treeningkavade valik – rakenduses on üle 900 harjutuse ja 200 miljonit treeningut. Fitify toimib 170 riigis ja 18 erinevas keeles ja sel on juba rohkem kui 10 miljonit kasutajat.

Huawei jaoks oli Fitify lisamine AppGallery valikusse debüüt, millega ettevõte saadab sõnumi ka teistele kvaliteetsete rakenduste arendajatele. „Soovime teha koostööd erinevate arendajate ja kaubamärkidega, et pakkuda oma kasutajatele parimat võimalikku kasutajakogemust. Huawei on kantavate kantavate seadmete maailma turuliider – 2020. aasta kolmandas kvartalis müüsime 10,7 miljonit kantavat randmetoodet, kasvatades aastaga oma turuosa 88,1 protsenti,“ selgitas Donskoi.