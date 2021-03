LHV edulugu: tahame teha maailma parimat pangaäppi 

LHV digitaalpanganduse juhi Margus Hollandi sõnul sai LHV mobiilirakendus esmakordselt avalikuks juba 2013. aastal. „Tegemist on LHV panga mobiilse versiooniga, mis annab pangakliendile võimaluse teha oma igapäevaseid pangatoiminguid kiirelt ja mugavalt, sõltumata tema asukohast. Aja jooksul on funktsionaalsust lisandunud palju, kuid meie põhifookus on jäänud samaks – teha maailma parimat pangaäppi,” selgitab Holland.

2020. aasta aprillis liitus LHV mobiilirakendus AppGalleryga. „LHV on suurim kodumaine pank Eestis, kelle teenuseid kasutab ligi 250 000 klienti. Tegime neile ettepaneku meie rakendustepoega liitumiseks, et aidata LHV klientidel ka Huawei seadmetes pangarakendust mugavalt kasutada,“ võtab Huawei Mobile Service’i äriarenduse juht Vitali Donskoi ettepaneku tagamaad lühidalt kokku.

„LHV jaoks on oluline olla seal, kus on meie kliendid. Tahame pakkuda parimat mobiiliäppi, sõltumata kliendi valitud seadme margist või mudelist. Võtsime Huawei kutse vastu, kuna umbes 10% meie klientidest kasutab Huawei seadmeid. Tänaseks on LHV rakendust AppGallerys alla laetud enam kui 27 000 korral,“ lausub Holland.

Hea äpp teeb elu mugavamaks

LHV digitaalpanganduse juhi sõnul on hea ja edukas äpp selline, mis teeb elu mugavamaks ning mis töötab normaalselt. „Pühendame väga palju aega äpis olevate funktsionaalsuste lihvimiseks ning selle töökindluse tagamiseks. Lisame funktsionaalsust vastavalt võimalustele ja uutele toodetele ning jälgime samal ajal, et äpi lihtsus säiliks. Kui peaksin valima, milliste funktsionaalsuste üle LHV äpis olen täna kõige uhkem, siis tooks välja kaks: esiteks pangakaartidega seotud tegevused (nende taotlemine, blokeerimine või sulgemine, PIN koodi vaatamine, limiitide muutmine ja muu taoline) ning teiseks väärtpaberid – nende ost, müük, hinnagraafikud, turusügavus ja palju muud. Kuid viimastest uuendustest tooksin välja ka kaardimaksega valitud heategevusele annetamise, liisingu- ja laenutaotluse kiire ja mugava esitamise ning virtuaalse ISIC kaardi tellimise,“ kirjeldab Holland.

Oluline väljund teenusepakkujale ja toetus arendajale

„Huawei eesmärk on pakkuda kõigile rakendusepakkujatele ühest kohast terviklikku operatiivset tuge, mis hõlmab kogu tsüklit alates ideest, arendamisest ja levitamisest kuni töötamise ja andmeanalüüsini välja. Igas riigis töötab eraldi meeskond, kes toetab kohalike äppide arendajaid sisu ühildamisel Huawei seadmetega,“ toonitab Donskoi.