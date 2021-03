„MINU VIGA!“ Merkel mõtles lihavõttepiirangute asjus ümber

Merkel palus Saksa rahvalt vabandust, öeldes endale tuhka pähe raputades, et segadus piirangutega oli „ainuisikuliselt ja ainult minu viga“. 1.-5. aprillini kehtima pidanud karmide meetmete tõttu kriitikalaviiniga silmitsi seisnud poliitik sõnas, et kuigi inimeste kogunemise suhtes jääb piirang kehtima (kuni viis inimest mitte rohkem kui kahest majapidamisest võib koos lihavõtteid tähistada), siis äridele need ei kehti. Suurel reedel, lihavõttepühapäeval ning -esmaspäeval oleks enamik poode Saksamaal nagunii suletud, ent 1. ja 3. aprillil võivad ärid uksed ikka lahti hoida.