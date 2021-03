Maailm Maailma esimene säuts müüdi 2,9 miljoni dollari eest Toimetas Triinu Laan , täna 12:29 Jaga: M

Foto: https://twitter.com

Maailma esimese säutsu kirjutas Twitteri looja Jack Dorsey 21. märtsil 2006. aastal. Ta pani oma säutsu, "just setting up my twttr" (lihtsalt seadistan oma twitterit - toim), müüki heategevuslikul oksjonil.