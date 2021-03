VIDEO | SUUR SEISAK: hiiglaslik konteinerlaev sõitis madalikule ja blokeeris Suessi kanali 

Teisipäeva hommikul sõitis Suessi kanalis madalikule maailma üks suurem konteinerlaev – üle 219 000 tonni kaaluv Panama lipu all sõitev Ever Given, mis veab kaupa Aasia ja Euroopa vahel. Kuna ligi 10-12% kogu maailma kaubandusest käib läbi kõnealuse kanali, võib seisak põhjustada tõsiseid probleeme.

Samal teemal VIDEO: Suessi kanalis põrkasid kokku kaks konteinerlaeva 30.09.2014 Iraani sõjalaevad läbisid Suessi kanali 22.02.2011 Operatsioonid kanalit täielikult blokeeriva laeva vabastamiseks algasid kolmapäeva hommikul, ent liikluse taastamine võib omajagu aega võtta, teatab Reuters. Teadaolevalt saabusid hiiglaslikule alusele – mis on 400 m pikk ja 59 m lai – appi seitse puksiiri. Pole siiski selge, kui kiirelt Rotterdami suundunud laev vabastatakse. Allikate teatel juhtus õnnetus halbade ilmastikuolude tõttu.

Laeva rentiv Taiwani ettevõte Evergreen Marine Corp teatas, et nende hinnangul tabas Ever Givenit ootamatult tugev tuul, mistõttu kaldus see kursilt kõrvale ja tabas õnnetul kombel kanali põhja. Sotsiaalmeedias levivate fotode järgi arvatakse, et konteinerlaev võis pirnvööriga otsapidi kaldasse põrutada.

Laeva meeskonna ja tehniliste poolega tegelev Bernard Schulde Shipmanagement (BSM) kinnitas, et kõigi pardal viibinud inimeste ohutus on tagatud ning vigastustest ega võimalikust reostusest teateid pole. BSM teatas, et õnnetuse põhjuste täpsem uurimine käib.

Kanali sissepääsu lähedale on kogunenud üha rohkem tankereid, kes peavad ootama, millal läbipääs taas vabastatakse. Ummikul võivad olla tõsised tagajärjed, kui selle lahendamine peaks kestma mitu päeva. Seda eelkõige koroonakriisist ja Hiina uusaastast tingitud intensiivsema kaubaveo tõttu. Mõne pessimistlikuma hinnangu kohaselt võib laeva tühjendamine ja sellest tingitud seisak kesta nädala lõpuni. Konteineritest tühjendada on vaja laev juhul, kui seda ei õnnestu enne mõõna vabastada.