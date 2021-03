VIDEO | Kõlvart: Tallinna linn maksab haiguslehele jääjale 30 eurot

„Taotleda saab alates 15. aprillist – selleks ajaks on meil valmis kõik vajalikud rakendused, et taotleda nii interneti kui ka linnaosade sotsiaalosakondade kaudu,“ sõnas Kõlvart. Meeri sõnul hõigati uudis välja täna, et inimesed julgeksid nüüd ja kohe haiguslehele jääda teadmises, et 30 eurot on neile kunagi kuu pärast selle esimese päeva eest saabuma.